Застройка Карадага: власти Феодосии сообщают о подаче иска в суд

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В администрации Феодосии утверждают, что подали в городской суд иск об отмене ранее выданного Службой строительного надзора Крыма уведомления на начало строительных работ в охранной зоне под Карадагом.

По данным властей, 17 июня на участке начались строительные работы по устройству траншеи под оборудование ленточного фундамента.

«На земельном участке присутствовала строительная техника. Собственнику указано на необходимость приостановки строительных работ», – сообщили в администрации.

Указывается, что для предотвращения строительства администрация направила письма в адрес Керченской природоохранной прокуратуры, Службы строительного надзора Крыма и Минимущества и земельных отношений Крыма.

«По состоянию на 19.06.2020 года при мониторинге территории сотрудниками муниципального контроля Администрации города Феодосии строительных работ на участке не зафиксировано. В настоящее время собственником проводятся работы по поливу высаженных деревьев, расположенных на участке», – сказано в информации администрации.

Ранее жители Коктебеля сообщали о начале жилой застройки на территории Карадагского заповедника в Крыму. В середине апреля местный активист Борис Яремко написал, что вблизи местного родника «Лягушка» появился забор, огородивший стройплощадку под некий частный дом. Тогда же начальник муниципального контроля российской администрации Феодосии Игорь Соколов сообщил журналистам, что местные власти не имеют отношения к этому строительству никакого, а разрешение выдали в Службе строительного надзора Крыма.

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