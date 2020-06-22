Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму умерла еще одни пациентка с подтвержденным коронавирусом ● Плюс пять: в Крыму - новые случаи заражения коронавирусом ● Дело первого «крымского разносчика коронавируса» застопорилось ● В Крыму расходятся официальные данные по зараженным коронавирусом ● Хроника коронавируса: подробности новых случаев в Севастополе
Заезжающих в Крым через Херсонскую область массово направляют в обсерваторы
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За сутки в обсерваторы Крыма было помещено 128 человек, прибывших на полуостров.
Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса в Республике Крым сообщил заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.
— За истекшие сутки проведено 1474 исследования. У нас 5 положительных на COVID-19. 2 случая – это Феодосия, которые были выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц. Установлен круг контактных лиц. Больные госпитализированы в 7-ю городскую больницу (Симферополя – Ред.). И 3 случая в городе Симферополь, из которых 2 обратились за скорой медицинской помощью (…) еще один случай в Симферополе был выявлен при лабораторном скрининге здоровых лиц, — сообщил Крутиков.
Также, по его словам, за истекшие сутки в обсерваторы Крыма с пунктов пропуска через границу было изолировано 128 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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