Заезжающих в Крым через Херсонскую область массово направляют в обсерваторы

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За сутки в обсерваторы Крыма было помещено 128 человек, прибывших на полуостров.

Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса в Республике Крым сообщил заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

— За истекшие сутки проведено 1474 исследования. У нас 5 положительных на COVID-19. 2 случая – это Феодосия, которые были выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц. Установлен круг контактных лиц. Больные госпитализированы в 7-ю городскую больницу (Симферополя – Ред.). И 3 случая в городе Симферополь, из которых 2 обратились за скорой медицинской помощью (…) еще один случай в Симферополе был выявлен при лабораторном скрининге здоровых лиц, — сообщил Крутиков.

Также, по его словам, за истекшие сутки в обсерваторы Крыма с пунктов пропуска через границу было изолировано 128 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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