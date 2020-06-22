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Происшествия

За неделю в Крыму два человека погибли на воде

11:03 понедельник, 22 июня 2020
За неделю в Крыму два человека погибли на воде

фото © Новости Крыма

Также, по информации пресс-службы МЧС РК, за отчетный период было ликвидировано 67 пожаров, из них 48 — это возгорания сухой растительности и мусора.

По информации МЧС, за прошедшую неделю крымские спасатели 17 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 19 человек, к сожалению, 1 человек погиб.

— За отчетный период было ликвидировано 67 пожаров, из них 48 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также было 3 происшествия на воде, спасен 1 человек, 2 погибло. В горно-лесной зоне проведены 4 поисково-спасательных операции, спасено 6 человек. Кроме того, было ликвидировано 2 лесных пожара, — сообщили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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