Курортный сезон
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Ялта может не получить разрешение на открытие купального сезона
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До конца июня «будет сложно» получить разрешение на открытие купального сезона в Ялте, сообщил депутат крымского парламента Валерий Коваленко.
«Эта процедура долговременная и затратная. Многие владельцы объектов размещения к этому не готовы. Представители турбизнеса уже обратились к властям республики с просьбой продлить прошлогодние разрешения при условии обязательного обследования пляжа и обучения матросов-спасателей. Затем в ходе сезона можно было бы без спешки оформить необходимые документы», – цитирует Коваленко пресс-служба администрации Ялты.
Кроме этого, по словам Коваленко, существует «ряд проблем» с подготовкой пляжных территорий.
«Ограничительные меры, введенные в период пандемии коронавируса для объектов туристической и санаторно-курортной сфер, негативно повлияли на состояние экономики всего Ялтинского региона. Серьезным подспорьем для малого и среднего бизнеса стала государственная поддержка. Однако остаются нерешенными еще ряд проблем, например, подготовка пляжных территорий», – подчеркнул Валерий Коваленко.
Напомним, Министерсто курортов и туризма Крыма «Турпортал» утверждает, что спрос на перелеты на полуостров из соседней России «стремительно восстанавливается».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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