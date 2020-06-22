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Курортный сезон

Ялта может не получить разрешение на открытие купального сезона

08:47 понедельник, 22 июня 2020
Ялта
Ялта может не получить разрешение на открытие купального сезона

фото © nashaplaneta.net

До конца июня «будет сложно» получить разрешение на открытие купального сезона в Ялте, сообщил депутат крымского парламента Валерий Коваленко.

«Эта процедура долговременная и затратная. Многие владельцы объектов размещения к этому не готовы. Представители турбизнеса уже обратились к властям республики с просьбой продлить прошлогодние разрешения при условии обязательного обследования пляжа и обучения матросов-спасателей. Затем в ходе сезона можно было бы без спешки оформить необходимые документы», – цитирует Коваленко пресс-служба администрации Ялты.

Кроме этого, по словам Коваленко, существует «ряд проблем» с подготовкой пляжных территорий.

«Ограничительные меры, введенные в период пандемии коронавируса для объектов туристической и санаторно-курортной сфер, негативно повлияли на состояние экономики всего Ялтинского региона. Серьезным подспорьем для малого и среднего бизнеса стала государственная поддержка. Однако остаются нерешенными еще ряд проблем, например, подготовка пляжных территорий», – подчеркнул Валерий Коваленко.

Напомним, Министерсто курортов и туризма Крыма «Турпортал» утверждает, что спрос на перелеты на полуостров из соседней России «стремительно восстанавливается».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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