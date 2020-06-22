Все больше и больше: в обсерваторе Севастополя закончились места

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Обсерватор «Изумруд» в Севастополе заполнен до конца.

Об этом сообщил вице-губернатор города Александр Кулагин на аппаратном совещании.

«Обсерватор заполнен даже с учетом второго корпуса. Очень много приезжих из-за границы, мы по несколько десятков в день госпитализируем туда, с учетом эпидемиологической ситуации в Украине», - доложил Кулагин.

Если ситуация станет критичной, власти готовы использовать второй обсерватор на базе пансионата «Солнышко», в котором могут разместиться 42 человека.

Как сообщалось ранее, туристов из России при въезде в Севастополь больше не помещают в обсерваторы. Однако для тех, кто «возвращается из-за границы, двухнедельный карантин там по-прежнему обязателен».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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