Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.8
воздух +20
море +21

Коронавирус в Крыму

Все больше и больше: в обсерваторе Севастополя закончились места

19:24 понедельник, 22 июня 2020
Севастополь
Все больше и больше: в обсерваторе Севастополя закончились места

фото © rbc.ru

Обсерватор «Изумруд» в Севастополе заполнен до конца.

Об этом сообщил вице-губернатор города Александр Кулагин на аппаратном совещании.

«Обсерватор заполнен даже с учетом второго корпуса. Очень много приезжих из-за границы, мы по несколько десятков в день госпитализируем туда, с учетом эпидемиологической ситуации в Украине», - доложил Кулагин.

Если ситуация станет критичной, власти готовы использовать второй обсерватор на базе пансионата «Солнышко», в котором могут разместиться 42 человека.

Как сообщалось ранее, туристов из России при въезде в Севастополь больше не помещают в обсерваторы. Однако для тех, кто «возвращается из-за границы, двухнедельный карантин там по-прежнему обязателен».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму остается 12 тяжелых больных с диагнозом COVID. За прошедшие сутки в Республике Крым скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Коронавирус разошелся среди строителей Севастополя: сводка за сутки. В Севастополе еще один строитель заразился COVID-19.

Заезжающих в Крым через Херсонскую область массово направляют в обсерваторы. За сутки в обсерваторы Крыма было помещено 128 человек, прибывших на полуостров.

В Крыму умерла еще одни пациентка с подтвержденным коронавирусом. В Крыму зафиксирована еще одна смерть пациента с подтвержденным статусом заболевания COVID-19.

Власть
Аксенов официально разрешил провести парады Победы в Крыму

Аксенов официально разрешил провести парады Победы в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса, позволяющие провести парады Победы в условиях запрета массовых мероприятий.

Коронавирус в Крыму
Стал известен срок действия российской вакцины от COVID-19

Стал известен срок действия российской вакцины от COVID-19

Для начала массовой вакцинации населения необходимо произвести 70 миллионов доз препарата.

Общество
Синоптик рассказал когда в Крыму закончатся ежедневные грозы и начнется пекло

Синоптик рассказал когда в Крыму закончатся ежедневные грозы и начнется пекло

К концу текущей недели в Крыму закончатся ежедневные дожди, грозы и град. Начнется период солнечной погоды без осадков.

Коронавирус в Крыму
В Крыму остается 12 тяжелых больных с диагнозом COVID

В Крыму остается 12 тяжелых больных с диагнозом COVID

За прошедшие сутки в Республике Крым скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации