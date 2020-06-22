Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Больницу в Севастополе закрыли на карантин из-за COVID у двух медиков ● Больной коронавирусом разгромил бокс в севастопольской инфекционке ● В Крыму остается 12 тяжелых больных с диагнозом COVID ● Коронавирус разошелся среди строителей Севастополя: сводка за сутки ● Заезжающих в Крым через Херсонскую область массово направляют в обсерваторы
Все больше и больше: в обсерваторе Севастополя закончились места
фото © rbc.ru
Обсерватор «Изумруд» в Севастополе заполнен до конца.
Об этом сообщил вице-губернатор города Александр Кулагин на аппаратном совещании.
«Обсерватор заполнен даже с учетом второго корпуса. Очень много приезжих из-за границы, мы по несколько десятков в день госпитализируем туда, с учетом эпидемиологической ситуации в Украине», - доложил Кулагин.
Если ситуация станет критичной, власти готовы использовать второй обсерватор на базе пансионата «Солнышко», в котором могут разместиться 42 человека.
Как сообщалось ранее, туристов из России при въезде в Севастополь больше не помещают в обсерваторы. Однако для тех, кто «возвращается из-за границы, двухнедельный карантин там по-прежнему обязателен».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму остается 12 тяжелых больных с диагнозом COVID. За прошедшие сутки в Республике Крым скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Коронавирус разошелся среди строителей Севастополя: сводка за сутки. В Севастополе еще один строитель заразился COVID-19.
Заезжающих в Крым через Херсонскую область массово направляют в обсерваторы. За сутки в обсерваторы Крыма было помещено 128 человек, прибывших на полуостров.
В Крыму умерла еще одни пациентка с подтвержденным коронавирусом. В Крыму зафиксирована еще одна смерть пациента с подтвержденным статусом заболевания COVID-19.
Аксенов официально разрешил провести парады Победы в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса, позволяющие провести парады Победы в условиях запрета массовых мероприятий.
Стал известен срок действия российской вакцины от COVID-19
Для начала массовой вакцинации населения необходимо произвести 70 миллионов доз препарата.
Синоптик рассказал когда в Крыму закончатся ежедневные грозы и начнется пекло
К концу текущей недели в Крыму закончатся ежедневные дожди, грозы и град. Начнется период солнечной погоды без осадков.
Заезжающих в Крым через Херсонскую область массово направляют в обсерваторы
За сутки в обсерваторы Крыма было помещено 128 человек, прибывших на полуостров.
10 часов назад
На заправке в Керчи взорвался автомобиль
13 часов назад
Блогер показал выброс фекалий в море в Коктебеле
13 часов назад
Украинцев в Крыму отправили в колонию за тестостерон
8 часов назад
В Крыму остается 12 тяжелых больных с диагнозом COVID
За прошедшие сутки в Республике Крым скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.