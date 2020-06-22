Власти Севастополя попросили Путина помочь в строительстве канализации

Сложный инфраструктурный проект обойдется бюджету, по словам врио губернатора Севастополя, в сумму, превышающую 20 миллиардов рублей.

Стоимость строительства в Севастополе новой системы ливневой канализации превышает 20 миллиардов рублей, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев. Он уточнил, что планируется получение городом этих денег в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крымского полуострова до 2022 года. Развожаев для решения этого вопроса обратился за содействием к президенту России Владимиру Путину.

«Сложный проект, которым сейчас занимаемся очень активно. Сейчас находимся на стадии того, чтобы получить эти деньги хотя бы на первый этап были заложены в федеральную целевую программу, после этого будет проектирование и, надеюсь, мы приступим к этой работе. Это элемент и экологической безопасности, и туристической привлекательности, и это позволит городу чувствовать себя более уверенно во время сильных осадков — горожане не будут по пояс в воде перемещаться, как это уже было», — сказал врио губернатора в эфире правительственного телеканала «СТВ».

Развожаев констатировал, что ливневая канализация, построенная в Севастополе в годы Советского Союза, «фрагментарно сохранилась, и то — большая ее часть в непригодном состоянии». Она не справляется с поступающими в нее объемами стоков, добавил Развожаев, в том числе из-за активной застройки города.

«Ливневая канализация и подпорные стенки — ахиллесовы пяты Севастополя сегодня, которые чувствуются особенно, когда погода ухудшается. И надо планомерно этими вопросами заниматься», — подытожил врио губернатора.

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