В Ялте полиция прервала концерт севастопольской группы Kooraga

фото © KooRagA | КУРАГА Официальное сообщество

На концерт известной севастопольской кавер-группы Kooraga в Ялте, который был согласован с администрацией курортной столицы Крыма, пришли полицейские и остановили шоу.

Вокалиста увезли в участок и выписали протокол за нарушение правил благоустройства. Об этом рассказал сам Антон Андриевский.

Видеозаписи «разборок» ялтинских правоохранителей с севастопольскими музыкантами опубликованы на официальной странице группы в соцсети Вконтакте. В комментариях к ним зрители пишут, что пытались защитить любимую группу, но им это сделать не удалось. Люди до сих пор не понимают, почему стражи порядка прервали концерт и задержали одного из артистов.

Одни утверждают, что претензии правоохранителей были связаны с нарушением режима, хотя сами стражи порядка находились в общественном месте без масок.

Другие сообщили, что претензии касались того, что музыканты якобы устроили концерт на клумбе. Однако на роликах четко видно, что цветы севастопольские ребята не топтали — они сами и их аппаратура стояла на голой земле.

Третья версия самая неожиданная.

«Один дед пожаловался, что музыканты стоят под деревом, «которому 500 лет». Приехали полицаи, начались препирательства: «Отойдите от дерева!«», — рассказала одна из зрительниц.

Как бы там ни было вокалиста и гитариста Антона Андриевского увезли в участок.

Инцидент произошел вечером в субботу и только вечером в воскресенье Антон вышел на связь, оставив в соцсети сообщение для поклонников. Он написал, что с ним все в порядке, опустив при этом подробности.

По словам Антона, администрация Ялты выдала музыкантам согласование о том, что они имеют право выступать на набережной, с указанием конкретного места.

Однако документ с печатью, подписью и фотографией одобренного для выступлений места, сотрудники полиции посчитали недействительным и «без всякого протокола задержания, силой погрузили меня в полицейскую машину и три часа держали в участке», вспоминает задержанный.

«Им нужно было какой-то протокол написать, так как без него они не имели права меня там держать. И они его написали. Долго думали, что написать, и придумали: нарушение правил благоустройства города Ялты», — рассказал нашему изданию Антон Андриевский.

Теперь музыканту придется еще и уплатить штраф за несовершенное им административное правонарушение — от 2 до 5 тысяч рублей. Ведь в администрации Ялты музыкантов заверили, что согласование действительное, и они могут продолжить выступления на набережной.

Однако уверенности в том, что полиция не нагрянет снова, у музыкантов нет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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