Происшествия
В Симферополе ребенок упал в канализационный коллектор, его госпитализировали
В Симферополе упал в канализационный коллектор ребенок 2015 года рождения. Его госпитализировали с диагнозом «переохлаждение».
Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Крыму.
«По прибытию на место установлено, что ребенок 2015 года рождения играя возле открытого коллектора провалился в него… В 19:30 очевидцем происшествия совместно с начальником караула 2 пожарно-спасательной части старшим лейтенантом внутренней службы Бризицким Д.Г. ребенок был спасен и передан сотрудникам скорой медицинской помощи с диагнозом: «переохлаждение» для дальнейшей госпитализации в Республиканскую детскую клиническую», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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