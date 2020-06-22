Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.7
воздух +25
море +22

Происшествия

В Симферополе ребенок упал в канализационный коллектор, его госпитализировали

08:59 понедельник, 22 июня 2020
Симферополь

В Симферополе упал в канализационный коллектор ребенок 2015 года рождения. Его госпитализировали с диагнозом «переохлаждение».

Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Крыму.

«По прибытию на место установлено, что ребенок 2015 года рождения играя возле открытого коллектора провалился в него… В 19:30 очевидцем происшествия совместно с начальником караула 2 пожарно-спасательной части старшим лейтенантом внутренней службы Бризицким Д.Г. ребенок был спасен и передан сотрудникам скорой медицинской помощи с диагнозом: «переохлаждение» для дальнейшей госпитализации в Республиканскую детскую клиническую», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Над Крымом пролетел смерч: очевидцы сняли видео. Помимо бушующего ветра и сильного ливня с градом в Крыму 20 июня также был смерч. Видеозаписями с запечатленным природным явлением делятся крымчане в соцсетях.

В Симферополе вагончик с человеком внутри смыло в реку Салгир. Из-за обильного ливня в субботу, 20 июня, в Симферополе в районе улицы Титова смыло в реку Салгир строительный вагончик, внутри которого находился мужчина.

Ад в раю: крымчанин неделю выживал в тайге и смог выйти к людям. Житель Симферополя Алексей Горченев, который пропал по дороге на лесную заимку и неделю блуждал по тайге в Енисейском районе, сумел сам найти выход.

На пляже в Севастополе произошел обвал грунта. Обвал грунта произошел сегодня в районе пляжа в Казачьей бухте в Севастополе.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус разошелся среди строителей Севастополя: сводка за сутки

Коронавирус разошелся среди строителей Севастополя: сводка за сутки

В Севастополе еще один строитель заразился COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Заезжающих в Крым через Херсонскую область массово направляют в обсерваторы

Заезжающих в Крым через Херсонскую область массово направляют в обсерваторы

За сутки в обсерваторы Крыма было помещено 128 человек, прибывших на полуостров.

Коронавирус в Крыму
Плюс пять: в Крыму - новые случаи заражения коронавирусом

Плюс пять: в Крыму - новые случаи заражения коронавирусом

За 21 июня на территории Республики Крым подтверждено 5 новых случаев коронавирусной инфекции.

Происшествия
На заправке в Керчи взорвался автомобиль

На заправке в Керчи взорвался автомобиль

Четыре человека пострадали в результате взрыва газобаллонного оборудования автомобиля на заправке в Керчи.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации