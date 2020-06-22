Власть
В Севастополе требуют вернуть море на Херсонесе
Сегодня утром у здания правительства Севастополя прошел одиночный пикет.
Жительница микрорайона Стрелецкая бухта Оксана Бондарева вышла в центр города с плакатом, чтобы вновь поднять вопрос купания на территории историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».
«Мы занимаемся этим каждый год, каждое лето. В этом году жителям Севастополя снова не разрешают пользоваться морем в Херсонесе. Каждый год мы просим, подключаем депутатов, уполномоченный по правам человека Российской Федерации участвовал в этом вопросе», – рассказала журналистам Оксана Бондарева.
Прошлым летом между местным жителями и администрацией музея, как казалось, был найден компромисс – купание на территории Херсонеса было разрешено с 7 до 9 утра. Однако в этом году вопрос снова встал ребром: на территории музея-заповедника появились объявления о запрете купания, ссылающиеся на постановление правительства города от 2015 года.
Сейчас, по словам Оксаны Бондаревой, купающихся людей, большинство которых пенсионеры, охрана просит удалиться – добровольно или принудительно. Порой разрешать открытые конфликты приходится сотрудникам полиции, рассказывает женщина.
Она надеется, что какое-то решение будет принято и в этом году, так как существующий в районе пляж «Солнечный», по ее словам, уже не справляется с потоком отдыхающих.
В тексте использованы материалы: Форпост
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