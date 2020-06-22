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Власть

В Севастополе откроют пляж, на котором на людей упал навес

18:47 понедельник, 22 июня 2020
Севастополь

В Севастополе решили открыть пляж парка Победы, который из-за реконструкции набережной до конца года не должен был функционировать.

Однако на пляже все равно ежедневно собираются отдыхающие, а на прошлой неделе там произошло ЧП – на людей обрушился деревянный навес.

«Де-юре пляж не функционирует, а де-факто там полно народу. Начинайте управлять пляжем, люди все равно будут туда ходить. До конца недели все чужое имущество оттуда уберите, берите пробы воды с Роспотребнадзором, заводите туда спасателей и организовывайте работу своими силами. Не надо оттуда никого выгонять», - поручил врио губернатора Михаил Развожаев.

По словам и.о. главы департамента городского хозяйства Евгения Горлова, сейчас идет процесс расторжения договора с оператором пляжа, управление переходит к ГБУ «Парки и скверы». Все опасные конструкции будут демонтированы.

Сейчас, несмотря на то, что в парке Победы идет реконструкция набережной, на пляж у людей доступ есть. Из-за падения навеса пострадала женщина, у нее черепно-мозговая травма.

Следственный комитет начал проверку после этого инцидента.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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