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Происшествия

В Севастополе дама смошенничала при получении кредита в банке

08:12 понедельник, 22 июня 2020
Севастополь

За использование заведомо подложного документа к уголовной ответственности будет привлечена жительница Севастополя.

В УМВД России по г. Севастополю поступило сообщение от руководителя одного из банковских учреждений города о том, что в банк обратилась 48-летняя жительница города с целю получения кредита. При оформлении документов женщина предоставила фиктивную справку о доходах и сообщила недостоверную информацию о месте своей работы.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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