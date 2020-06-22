Происшествия
В Севастополе дама смошенничала при получении кредита в банке
За использование заведомо подложного документа к уголовной ответственности будет привлечена жительница Севастополя.
В УМВД России по г. Севастополю поступило сообщение от руководителя одного из банковских учреждений города о том, что в банк обратилась 48-летняя жительница города с целю получения кредита. При оформлении документов женщина предоставила фиктивную справку о доходах и сообщила недостоверную информацию о месте своей работы.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Житель Алушты воровал ящики с пожертвованиями в местных магазинах. Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште при проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен 26-летний житель Первомайского района, подозреваемый в совершении трех краж из магазинов города.
В Севастополе мать подарила дочке краденый телефон. Настоящая хозяйка аппарата обратилась в полицию.
У симферопольца на улице вырвали из рук дорогой телефон. Полиция Симферополя задержала 34-летнего местного жителя, обоснованно подозреваемого в грабеже.
В Крыму пьяная рецидивистка хотела зарезать свою мать. В Красноперекопском районе полицейский спас жизнь женщине, на которую с ножом напала пьяная дочь, сообщает пресс-служба МВД по РК.
В Ялте полиция прервала концерт севастопольской группы Kooraga
На концерт известной севастопольской кавер-группы Kooraga в Ялте, который был согласован с администрацией курортной столицы Крыма, пришли полицейские и остановили шоу.
В Крыму зажгли огненную картину по мотивам «Обороны Севастополя»
В ночь на 22 июня в Севастополе состоялась акция «Свеча памяти». «Волонтеры Победы» зажгли «огненную картину», сообщают местные власти.
На заправке в Керчи взорвался автомобиль
Четыре человека пострадали в результате взрыва газобаллонного оборудования автомобиля на заправке в Керчи.
Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще 13 человек
За 20 июня на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.
22 часа назад
Грозы продолжатся в Крыму в начале недели
16 часов назад
Хроника коронавируса: подробности новых случаев в Севастополе
За минувшие сутки в Севастополе выявлено шесть новых случаев заражения короновирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.