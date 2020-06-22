В Севастополе дама смошенничала при получении кредита в банке

За использование заведомо подложного документа к уголовной ответственности будет привлечена жительница Севастополя.

В УМВД России по г. Севастополю поступило сообщение от руководителя одного из банковских учреждений города о том, что в банк обратилась 48-летняя жительница города с целю получения кредита. При оформлении документов женщина предоставила фиктивную справку о доходах и сообщила недостоверную информацию о месте своей работы.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Житель Алушты воровал ящики с пожертвованиями в местных магазинах. Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште при проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен 26-летний житель Первомайского района, подозреваемый в совершении трех краж из магазинов города.

В Севастополе мать подарила дочке краденый телефон. Настоящая хозяйка аппарата обратилась в полицию.

У симферопольца на улице вырвали из рук дорогой телефон. Полиция Симферополя задержала 34-летнего местного жителя, обоснованно подозреваемого в грабеже.

В Крыму пьяная рецидивистка хотела зарезать свою мать. В Красноперекопском районе полицейский спас жизнь женщине, на которую с ножом напала пьяная дочь, сообщает пресс-служба МВД по РК.