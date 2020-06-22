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В Крыму зажгли огненную картину по мотивам «Обороны Севастополя»
фото © instagram.com/razvozhaev.m
В ночь на 22 июня в Севастополе состоялась акция «Свеча памяти». «Волонтеры Победы» зажгли «огненную картину», сообщают местные власти.
Перед Мемориалом героической обороны Севастополя 1941–1942 годов из свечей выложили слово «Помним!». Память погибших в войне почтили минутой молчания, сообщается на сайте правительства города.
Кроме того, «Волонтеры Победы» выложили из свечей известный символ воинского подвига защитников Севастополя – образ солдата по мотивам картины Александра Дейнеки «Оборона Севастополя».
— 79 лет назад, в 1941 году, севастопольские школьники, отмечая выпускной, пришли на Графскую пристань, чтобы запустить в море бумажные кораблики, на которых написаны самые заветные мечты. Но большинству из них так и не удалось сбыться, — написал глава города в Инстаграме.
В то же время у самого мемориала представители общественных организаций и жители города совместно с командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Игорем Владимировичем Осиповым зажгли символическую Свечу памяти, а волонтеры выложили из свеч один из самых известных символов подвига горожан — картину Александра Дейнеки «Оборона Севастополя».
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