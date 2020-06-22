Происшествия
В Крыму увеличилось число заразившихся болезнью Лайма после укуса клещей
В Крыму с начала года увеличилось число заразившихся болезнью Лайма из-за укуса клещей.
На полуострове зарегистрировано уже 12 случаев. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
В ведомстве напомнили, что в Крыму продолжается пик активности клещей. В Роспотребнадзоре призывают использовать средства индивидуальной защиты во время прогулок в лесах и парках.
Напомним, в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю утверждали, что в начале 2020 года на полуострове фиксировали в два раза больше укусов клещей, чем за аналогичный период прошлого года
В прошлом году в Крыму зарегистрировали 70 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) из-за укуса клещей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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