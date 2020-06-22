Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.8
воздух +24
море +21

Происшествия

В Крыму увеличилось число заразившихся болезнью Лайма после укуса клещей

16:23 понедельник, 22 июня 2020

В Крыму с начала года увеличилось число заразившихся болезнью Лайма из-за укуса клещей.

На полуострове зарегистрировано уже 12 случаев. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

В ведомстве напомнили, что в Крыму продолжается пик активности клещей. В Роспотребнадзоре призывают использовать средства индивидуальной защиты во время прогулок в лесах и парках.

Напомним, в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю утверждали, что в начале 2020 года на полуострове фиксировали в два раза больше укусов клещей, чем за аналогичный период прошлого года

В прошлом году в Крыму зарегистрировали 70 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) из-за укуса клещей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно состояние пострадавших от взрыва газового баллона в Керчи. В министерстве здравоохранения Крыма уточнили состояние пострадавших после взрыва газового оборудования автомобиля на автозаправке в Керчи.

В Крымских горах две иномарки с людьми унесло течением реки. В районе села Перевальное в Симферопольском районе Крыма две машины унесло течением реки.

За неделю в Крыму два человека погибли на воде. Также, по информации пресс-службы МЧС РК, за отчетный период было ликвидировано 67 пожаров, из них 48 — это возгорания сухой растительности и мусора.

На Южном берегу мужчина пошел купаться и не вернулся на берег. Тело мужчина водолазы обнаружили позднее на дне, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Власть
Аксенов официально разрешил провести парады Победы в Крыму

Аксенов официально разрешил провести парады Победы в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса, позволяющие провести парады Победы в условиях запрета массовых мероприятий.

Общество
Синоптик рассказал когда в Крыму закончатся ежедневные грозы и начнется пекло

Синоптик рассказал когда в Крыму закончатся ежедневные грозы и начнется пекло

К концу текущей недели в Крыму закончатся ежедневные дожди, грозы и град. Начнется период солнечной погоды без осадков.

Общество
Белуга возвращается в акваторию Азовского моря

Белуга возвращается в акваторию Азовского моря

Специалисты впервые за 12 лет выпустили в реку Дон, впадающую в Азовское море, 70 тысяч экземпляров белуги.

Коронавирус в Крыму
Плюс пять: в Крыму - новые случаи заражения коронавирусом

Плюс пять: в Крыму - новые случаи заражения коронавирусом

За 21 июня на территории Республики Крым подтверждено 5 новых случаев коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации