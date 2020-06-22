В Крыму умерла еще одни пациентка с подтвержденным коронавирусом

В Крыму зафиксирована еще одна смерть пациента с подтвержденным статусом заболевания COVID-19.

Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса в Республике Крым сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

— По Министерству здравоохранения Республики Крым с учетом 5 новых случаев коронавирусной инфекции в медицинских организациях продолжают лечение 191 человек. Выписано с начала периода с выздоровлением 403 человека. За прошедшие сутки у нас один летальный случай, умерла пациентка, которая находилась в реанимации Евпаторийской городской больницы. Изначально она поступала с тяжелой травмой головного мозга и рядом сопутствующих хронических заболеваний, — сообщил Лясковский.

Также, по словам замминистра, из 191 человека, остающегося на лечении, 12 пациентов находится в тяжелом состоянии. Все в реанимации Симферопольской городской клинической больницы №7. Из них 3 на инвазивной ИВЛ, 1 на неинвазивной ИВЛ, 8 на кислородной поддержке. Всего в Крыму 137 пациентов средней степени тяжести, 42 пациента в удовлетворительном состоянии.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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