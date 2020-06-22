В Крыму остается 12 тяжелых больных с диагнозом COVID

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За прошедшие сутки в Республике Крым скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в регионе сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

«Умерла пациентка в Евпаторийской городской больнице. Изначально она поступала с тяжелой травмой головного мозга и с рядом сопутствующих хронических заболеваний», - отметил он.

Кроме того из 191 пациента, остающихся на лечении с диагнозом новой коронавирусной инфекции, 12 человек находятся в тяжелом состоянии в госпитале на базе Симферопольской городской клинической больницы №7.

«Из них трое на инвазивной искусственной вентиляции легких, один на неивазивной ИВЛ и восемь на кислородной поддержке, - перечислил чиновник. – Кроме того 137 пациентов находятся средней степени тяжести, 42 пациента в удовлетворительном состоянии».

В тяжелом состоянии также находится еще 18 человек из 190 с подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии. Всего под медицинским наблюдением в Республике Крым находится 3349 человек, из них 2109 наблюдаются на дому, 300 в стационарах.

Ранее сообщалось, что в республике за последние сутки подтвердилось еще пять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии COVID в Крыму составляет 613 человек, из них 403 человека выздоровели, 21 скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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