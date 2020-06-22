В Крыму назвали дату запуска новых междугородних электричек

С 1 июля в Крыму будут запущены новые электрички, которые соединят Севастополь с Евпаторией и Симферополь с Феодосией.

Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

На маршруте Севастополь – Евпатория будут курсировать электропоезда ЭП2Д. Время в пути будет составлять 2 часа 40 минут, при этом поезд будет совершать остановки в Бахчисарае, Симферополе и Саках. Стоимость проезда – 250 рублей.

Обслуживать маршрут Симферополь – Феодосия будут рельсовые автобусы РАЗ, которые будут выполнять три кругорейса в день. Промежуточные остановки будут на станциях Остряково, Джанкой, Владиславовка и других. Время в пути составит около четырех часов, а стоимость проезда 328 рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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