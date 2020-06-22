Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.7
воздух +25
море +22

Общество

В крымском «Тайгане» показали подросших редких тигрят, которые родились весной

09:47 понедельник, 22 июня 2020
Белогорск

Редкие тигрята, которые родились этой весной у тигрицы в крымском парке «Тайган», уже открыли глазки.

Об этом сообщила пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина на канале в YouTube.

Алексагина подчеркнула, что из-за большого количества судов тигрице с детенышами уделяли мало времени, и потому она начала нервничать при виде людей.

Ранее сообщалось, что в крымском «Тайгане» родились четыре амурских тигренка. По словам Зубкова, амурских тигров в мире осталось очень мало – во всех зоопарках мира есть не более 500 особей, еще 450 животных обитают в российском Уссурийском крае. Он сообщил, что их выживаемость в природе очень низкая, и на данный момент они находятся на пороге вымирания.

В апреле в парке родились четыре львенка, амурские тигрята и четверо белых львят.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти через суд требуют снести здания в крымском «Тайгане». Крымский бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, сообщил, что Белогорская администрация требует через суд снести несколько зданий его парка.

Зубков оценил потери бизнеса из-за закрытия парков в 100 миллионов рублей. Владелец зоопарка «Сказка» в Ялте и парка львов «Тайган» в Белогорском районе Олег Зубков оценил потери своего бизнеса из-за закрытия парков в 100 миллионов рублей.

Укус льва в «Тайгане»: экспертизу по делу засекретили. Экспертизу по делу укушенной в парке львов «Тайган» туристки Ольги Соломиной засекретили.

Зубков рассказал, когда откроется парк львов «Тайган». Владелец двух крымских зоопарков Олег Зубков рассказал РИА Новости Крым, когда откроется парк львов «Тайган».

Коронавирус в Крыму
Коронавирус разошелся среди строителей Севастополя: сводка за сутки

Коронавирус разошелся среди строителей Севастополя: сводка за сутки

В Севастополе еще один строитель заразился COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Заезжающих в Крым через Херсонскую область массово направляют в обсерваторы

Заезжающих в Крым через Херсонскую область массово направляют в обсерваторы

За сутки в обсерваторы Крыма было помещено 128 человек, прибывших на полуостров.

Коронавирус в Крыму
Плюс пять: в Крыму - новые случаи заражения коронавирусом

Плюс пять: в Крыму - новые случаи заражения коронавирусом

За 21 июня на территории Республики Крым подтверждено 5 новых случаев коронавирусной инфекции.

Происшествия
На заправке в Керчи взорвался автомобиль

На заправке в Керчи взорвался автомобиль

Четыре человека пострадали в результате взрыва газобаллонного оборудования автомобиля на заправке в Керчи.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации