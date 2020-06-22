В крымском «Тайгане» показали подросших редких тигрят, которые родились весной

Редкие тигрята, которые родились этой весной у тигрицы в крымском парке «Тайган», уже открыли глазки.

Об этом сообщила пресс-секретарь сафари-парка Татьяна Алексагина на канале в YouTube.

Алексагина подчеркнула, что из-за большого количества судов тигрице с детенышами уделяли мало времени, и потому она начала нервничать при виде людей.

Ранее сообщалось, что в крымском «Тайгане» родились четыре амурских тигренка. По словам Зубкова, амурских тигров в мире осталось очень мало – во всех зоопарках мира есть не более 500 особей, еще 450 животных обитают в российском Уссурийском крае. Он сообщил, что их выживаемость в природе очень низкая, и на данный момент они находятся на пороге вымирания.

В апреле в парке родились четыре львенка, амурские тигрята и четверо белых львят.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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