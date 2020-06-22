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Происшествия

В Крымских горах две иномарки с людьми унесло течением реки

11:53 понедельник, 22 июня 2020

В районе села Перевальное в Симферопольском районе Крыма две машины унесло течением реки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, инцидент произошел накануне вечером.

Приехав на место, спасатели установили, что при переезде брода две иномарки - Subaru и Nissan - подхватило сильным потоком воды, и они просто «уплыли» вниз по течению.

В результате аварийно-спасательных работ из водяной ловушки вызволили троих человек.

В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Штормовые предупреждения объявляются в Республике Крым ежедневно на протяжении всей последней недели. На полуострове в эти дни шли сильные ливни с грозами, местами град.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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