В Краснодаре отменили парад и салют в честь Победы

Власти Кранодара отменили в городе парад по случаю 75-летия Победы, который планировался на 24 июня, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По информации властей помимо традиционного прохождения войск отменен и праздничный салют.

«Часть ограничений из-за пандемии коронавируса сохраняется», - пояснили в администрации города.

Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы на Кубани пройдут только в Новороссийске, где также будет дан салют, а на парад в городе-герое будут приглашены только ветераны.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что отменил в Симферополе торжественный парад войск в честь 75-летия Победы. Однако после консультация с Минобороны России было принято решение о проведении в столице Крыма парада. Аналогичные торжества пройдут и в Керчи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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