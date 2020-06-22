Власть
Украинцев в Крыму отправили в колонию за тестостерон
Двоих граждан Украины приговорили к шести месяцам колонии общего режима за «попытку провезти в Крым сильнодействующие вещества».
Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.
У жителей Кривого Рога и Одессы российские пограничники во время прохождения контроля на въезд в Крым нашли в багаже несколько упаковок таблеток «Лирика» и шприцы с медицинским препаратом «Тестостерон». Найденные лекарства направили на экспертизу, которая подтвердила содержание в них сильнодействующих веществ, провоз которых в Россию ограничен.
«Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», - рассказали в управлении, отметив, что приговор вступил в силу.
На прошлой неделе ФСБ перекрыла канал поставки медпрепарата с наркотическими свойствами из Украины в Крым.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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