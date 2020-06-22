Украинцев в Крыму отправили в колонию за тестостерон

Двоих граждан Украины приговорили к шести месяцам колонии общего режима за «попытку провезти в Крым сильнодействующие вещества».

Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

У жителей Кривого Рога и Одессы российские пограничники во время прохождения контроля на въезд в Крым нашли в багаже несколько упаковок таблеток «Лирика» и шприцы с медицинским препаратом «Тестостерон». Найденные лекарства направили на экспертизу, которая подтвердила содержание в них сильнодействующих веществ, провоз которых в Россию ограничен.

«Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», - рассказали в управлении, отметив, что приговор вступил в силу.

На прошлой неделе ФСБ перекрыла канал поставки медпрепарата с наркотическими свойствами из Украины в Крым.

Правоохранители изъяли у севастопольца, который регулярно перевозил из Украины препараты с «солью». У него было 500 доз на сумму около 625 тысяч рублей, а также нашли таблетки дома, которые он перевез ранее.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прокуратура Крыма сообщает о проверке на нефтебазе под Керчью. В прокуратуре Крыма утверждают, что организовали проверку по сообщениям СМИ о возможных нарушениях требований законодательства на территории Семиколодезянской нефтебазы в Ленинском районе.

Власти России хотят проверить «Билайн» из-за повышения цен на роуминг в Крыму. Федеральная антимонопольная служба проверит повышение цен на роуминг в Крыму для абонентов российской компании «Вымпелком» (бренд «Билайн»).

Суд в Крыму отклонил апелляцию на арест украинского военного. Верховный суд Крыма 19 июня отклонил апелляционную жалобу на арест украинского военного Евгения Добринского, задержанного российской ФСБ вблизи админграницы с Херсонской областью.

Кадастровые инженеры в Крыму стали чаще попадаться на нарушениях. С начала 2020 года специалистами Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым выявлено 30 грубых нарушений, допущенных кадастровыми инженерами в своей работе.