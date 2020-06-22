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Власть

Украинцев в Крыму отправили в колонию за тестостерон

12:48 понедельник, 22 июня 2020

Двоих граждан Украины приговорили к шести месяцам колонии общего режима за «попытку провезти в Крым сильнодействующие вещества».

Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

У жителей Кривого Рога и Одессы российские пограничники во время прохождения контроля на въезд в Крым нашли в багаже несколько упаковок таблеток «Лирика» и шприцы с медицинским препаратом «Тестостерон». Найденные лекарства направили на экспертизу, которая подтвердила содержание в них сильнодействующих веществ, провоз которых в Россию ограничен.

«Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», - рассказали в управлении, отметив, что приговор вступил в силу.

На прошлой неделе ФСБ перекрыла канал поставки медпрепарата с наркотическими свойствами из Украины в Крым.

Правоохранители изъяли у севастопольца, который регулярно перевозил из Украины препараты с «солью». У него было 500 доз на сумму около 625 тысяч рублей, а также нашли таблетки дома, которые он перевез ранее.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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