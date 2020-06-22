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Власть

У крымчан в середине недели будет выходной

17:48 понедельник, 22 июня 2020

В соответствии с Указом президента России среда, 24 июня, объявлена нерабочим днем в связи с проведением праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы.

Таким образом, рабочими будут только 4 дня.

Об этом сообщили в Роструде.

«Рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня. Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается. При этом работникам, оплачиваемым сдельно, за указанный нерабочий день выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя», - сообщили в Роструде.

При этом, поскольку 24 июня является нерабочим днем с сохранением заработной платы, то 23 июня предпраздничным днем не считается, его продолжительность на час не сокращается.

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