Так есть ли в Крыму подземные водные богатства?

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Подземные системы Крыма содержат в себе достаточно водных каналов и трасс, которые крымчане могут использовать, если правильно их изучить и оборудовать.

Среди наиболее перспективных альтернативных источников воды – субмаринные разгрузки в океан и оборудование небольших источников. Об этом рассказал спелеолог, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии геофакультета КФУ им. В. И. Вернадского Геннадий Самохин.

Крымский полуостров преимущественно состоит из карстов – горных пород большей частью растворимых в воде, в которых подземные источники образуют пустоты и своеобразные формы рельефа, в которых может накапливаться вода. Местами она попадает не в уже организованные водохранилища, а выходит в Черное море.

«Вся наша вода в Крыму - карстовая. Часть этой воды по складкам известняка уходит в море. Раньше, когда уровень моря понижался, прорабатывался канал и вода выходила наружу, на уровне 10-15 метров ниже уровня моря в виде пресных источников. Это и есть субмаринная разгрузка подземных вод. Область питания этих источников – Ай-Петри, оттуда вода выходит возле Батилимана, на мысе Айя. Другой вариант – на Тарханкуте: там есть карстовый канал, где вода проходит «факелом» диаметром 5-6 метров», - пояснил Самохин.

По мнению ученого, собирать такую воду достаточно просто: если она выходит в море, как на Тарханкуте, ставится специальный купол, из которого пресную воду откачивают по специальным технологиям.

«Если это пещера под водой, можно ставить бетонную стенку, отделяющую морскую воду от обычной, и в пещере образуется камера, наполненная пресной водой. Можно поставить трубу и выкачивать воду, - объяснил спелеолог. – Я видел такие проекты, но сколько они стоят, я не готов сказать: для этого нужны расчеты».

Другой способ, который может обойтись еще дешевле – оборудование мелких родников по всему полуострову, которые могли бы снабжать водой располагающиеся рядом села и, соответственно, снять дополнительную нагрузку с городских водохранилищ того же Симферополя.

«Очень многие источники, известные еще с советских времен, до сих пор работают. Сегодня их используют местные жители, обустраивая их, кто как может. Такое водоснабжение удобно и важно, это можно делать грамотно и централизованно: поставить фильтры и использовать нормальные трубы, - уверяет Самохин. – Мы знаем, как это делается, это один из самых дешевых вариантов. Но для этого нужна Госпрограмма, какая-то политическая воля, чтобы эту работу провести повсеместно. Самостоятельно люди не имеют права это делать без лицензии на водопользование, которую нужно получить в Министерстве экологии. А вот это стоит приличных денег».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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