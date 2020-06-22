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Происшествия

Стало известно состояние пострадавших от взрыва газового баллона в Керчи

14:59 понедельник, 22 июня 2020
Керчь

В министерстве здравоохранения Крыма уточнили состояние пострадавших после взрыва газового оборудования автомобиля на автозаправке в Керчи.

— Одному пострадавшему помощь была оказана амбулаторно в ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пироговова». Еще трое пострадавших доставили санитарной авиацией в ожоговое отделение ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6», — сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

В ведомстве также уточнили, что у одного пациента состояние стабильное, тяжелой степени, у двух других — средней степени тяжести, — передает КП-Крым.

Напомним, что ЧП произошло в Керчи по адресу Горького, 3. Взорвалось газобаллонное оборудование автомобиля на заправке.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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