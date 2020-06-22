Стал известен срок действия российской вакцины от COVID-19

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Для начала массовой вакцинации населения необходимо произвести 70 миллионов доз препарата.

После прохождения вакцинации против коронавируса отечественным препаратом иммунитет будет защищен от этой инфекции минимум два года. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил директор НИЦ миологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый пояснил, что вводить вакцину нужно два раза, чтобы внедрить один и тот же ген на разных носителях. Это поможет достичь более длительного защитного периода для организма. Аналогичный подход применялся при прививке против вируса Эбола, по принципу чего и была получена вакцина от COVID-19.

«Есть большая доля уверенности, что и в этом случае иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение трех, четырех, пяти или шести месяцев, а по крайней мере два года и более», - добавил Гинцбург.

По его словам, чтобы начать кампанию по массовой вакцинации граждан, необходимо произвести 70 миллионов доз препарата. Об этом же заявлял академик РАН Сергей Колесников.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первые в России препараты для вакцинации против коронавирусной инфекции будут готовы к концу июля 2020 года. А вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в случае успешных испытаний, которые уже начались, к массовой вакцинации населения можно будет приступить уже этой осенью.

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