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Общество

Синоптик рассказал когда в Крыму закончатся ежедневные грозы и начнется пекло

18:17 понедельник, 22 июня 2020
Синоптик рассказал когда в Крыму закончатся ежедневные грозы и начнется пекло

фото © Новости Крыма

К концу текущей недели в Крыму закончатся ежедневные дожди, грозы и град. Начнется период солнечной погоды без осадков.

Об этом рассказала начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Неустойчивый характер погоды сохранится до 25 июня. Начиная с пятницы погода уже будет без осадков и солнечная. Будет тепло: днем +25…+30, ночью +17…+22 градуса», - отметила Любецкая.

В течение прошлой недели в Крыму прошли сильные дожди и грозы, в некоторых района полуострова выпал град, в селе Березовка Раздольненского района прошел смерч.

Обильное количество осадков несколько улучшило водную ситуацию в Крыму, однако, по словам Любецкой, этого недостаточно для того, чтобы решить наболевшую для полуострова проблему нехватки воды.

Чуть позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выпавшие на той неделе дожди в Крыму дали ежедневный приток в Симферопольское водохранилище в объеме порядка 120 тысяч кубометров, а крымская столица обеспечена питьевой водой как минимум на 90 дней.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 22 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 22 июня.

Грозы продолжатся в Крыму в начале недели. Сильные ливни и грозы ожидаются в Крыму в ближайший понедельник.

Счет идет на часы: на Симферополь обрушится град, гроза и шквал. Во второй половине воскресенья на столицу республики обрушится непогода.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 21 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 21 июня.

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