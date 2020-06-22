Синоптик рассказал когда в Крыму закончатся ежедневные грозы и начнется пекло

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К концу текущей недели в Крыму закончатся ежедневные дожди, грозы и град. Начнется период солнечной погоды без осадков.

Об этом рассказала начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Неустойчивый характер погоды сохранится до 25 июня. Начиная с пятницы погода уже будет без осадков и солнечная. Будет тепло: днем +25…+30, ночью +17…+22 градуса», - отметила Любецкая.

В течение прошлой недели в Крыму прошли сильные дожди и грозы, в некоторых района полуострова выпал град, в селе Березовка Раздольненского района прошел смерч.

Обильное количество осадков несколько улучшило водную ситуацию в Крыму, однако, по словам Любецкой, этого недостаточно для того, чтобы решить наболевшую для полуострова проблему нехватки воды.

Чуть позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выпавшие на той неделе дожди в Крыму дали ежедневный приток в Симферопольское водохранилище в объеме порядка 120 тысяч кубометров, а крымская столица обеспечена питьевой водой как минимум на 90 дней.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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