Общество
Синоптик рассказал когда в Крыму закончатся ежедневные грозы и начнется пекло
фото © Новости Крыма
К концу текущей недели в Крыму закончатся ежедневные дожди, грозы и град. Начнется период солнечной погоды без осадков.
Об этом рассказала начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«Неустойчивый характер погоды сохранится до 25 июня. Начиная с пятницы погода уже будет без осадков и солнечная. Будет тепло: днем +25…+30, ночью +17…+22 градуса», - отметила Любецкая.
В течение прошлой недели в Крыму прошли сильные дожди и грозы, в некоторых района полуострова выпал град, в селе Березовка Раздольненского района прошел смерч.
Обильное количество осадков несколько улучшило водную ситуацию в Крыму, однако, по словам Любецкой, этого недостаточно для того, чтобы решить наболевшую для полуострова проблему нехватки воды.
Чуть позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выпавшие на той неделе дожди в Крыму дали ежедневный приток в Симферопольское водохранилище в объеме порядка 120 тысяч кубометров, а крымская столица обеспечена питьевой водой как минимум на 90 дней.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 22 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 22 июня.
Грозы продолжатся в Крыму в начале недели. Сильные ливни и грозы ожидаются в Крыму в ближайший понедельник.
Счет идет на часы: на Симферополь обрушится град, гроза и шквал. Во второй половине воскресенья на столицу республики обрушится непогода.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 21 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 21 июня.
Аксенов официально разрешил провести парады Победы в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса, позволяющие провести парады Победы в условиях запрета массовых мероприятий.
Синоптик рассказал когда в Крыму закончатся ежедневные грозы и начнется пекло
К концу текущей недели в Крыму закончатся ежедневные дожди, грозы и град. Начнется период солнечной погоды без осадков.
Белуга возвращается в акваторию Азовского моря
Специалисты впервые за 12 лет выпустили в реку Дон, впадающую в Азовское море, 70 тысяч экземпляров белуги.
Опять резкий рост: в Крыму увеличилось число зараженных коронавирусом
За 18 июня на территории Республики Крым 15 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
19 июня
Плюс пять: в Крыму - новые случаи заражения коронавирусом
За 21 июня на территории Республики Крым подтверждено 5 новых случаев коронавирусной инфекции.