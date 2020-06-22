Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.8
воздух +25
море +21

Власть

Севастопольцев предупредили об опасности обвала в районе Царского села

12:22 понедельник, 22 июня 2020
Севастополь
Севастопольцев предупредили об опасности обвала в районе Царского села

фото © crimeaguide.com

На одном из неофициальных пляжей в Казачьей бухте у садового товарищества «Сатурн» произошел обвал грунта.

На этот раз никто не пострадал, сообщила пресс-служба Севприроднадзора.

«По предварительной оценке экологов общая масса обвала составила 500 тонн. Обследования не подтвердили наличие оползневых процессов. Причиной стали обильные осадки, в результате которых сточные воды размыли грунты», — рассказали в ведомстве.

Городские службы в кратчайшие сроки выехали на место обрушения и огородили его сигнальными лентами, обеспечив безопасность.

До конца следующей недели сотрудники ГБУ «Экоцентр» должны обследовать побережье и выявить проблемные участки. Чтобы предупредить подобные обвалы, экологам, возможно, придется произвести искусственное обрушение скал, в которых будут обнаружены опасные трещины.

Но уже сейчас назван еще один участок, где подобный обвал может повториться — там живут люди. Речь идет о Царском села на Фиоленте.

«Правительство Севастополя просит владельцев домов в садовых товариществах и на индивидуальных участках предпринимать меры безопасности, в частности, своевременно вывозить стоки из вынребных ям», — сказано в сообщении.

Выбирая для отдыха «дикие» пляжи следует держаться подальше от нависающих скал.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Блогер показал выброс фекалий в море в Коктебеле. Такое происходит, вероятно, при каждом сильном дожде, отметил житель Крыма.

В Крыму нашли нарушения в успешно сданных после капремонта домах. В Республике Крым прокуратура нашла нарушения на объектах капитального ремонта, которые приняли еще в сентябре 2018 года.

Дождей много, но все равно мало: Крым снова ждет «дефицит осадков». Обильные июньские осадки в Крыму соответствуют средним многолетним значениям, однако после затяжной засухи с осени в 2019 года летние дожди полностью не решат проблему дефицита воды.

За пять лет крымские муниципалитеты заработали на билбордах свыше 300 миллионов рублей. Суммарный размер доходов, поступивших в местные бюджеты муниципальных образований республики от владельцев рекламных конструкций за 2014-2019 годы, превысил 300 миллионов рублей.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус разошелся среди строителей Севастополя: сводка за сутки

Коронавирус разошелся среди строителей Севастополя: сводка за сутки

В Севастополе еще один строитель заразился COVID-19.

Коронавирус в Крыму
В Крыму остается 12 тяжелых больных с диагнозом COVID

В Крыму остается 12 тяжелых больных с диагнозом COVID

За прошедшие сутки в Республике Крым скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Заезжающих в Крым через Херсонскую область массово направляют в обсерваторы

Заезжающих в Крым через Херсонскую область массово направляют в обсерваторы

За сутки в обсерваторы Крыма было помещено 128 человек, прибывших на полуостров.

Власть
В Ялте полиция прервала концерт севастопольской группы Kooraga

В Ялте полиция прервала концерт севастопольской группы Kooraga

На концерт известной севастопольской кавер-группы Kooraga в Ялте, который был согласован с администрацией курортной столицы Крыма, пришли полицейские и остановили шоу.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации