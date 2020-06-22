Севастопольцев предупредили об опасности обвала в районе Царского села

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На одном из неофициальных пляжей в Казачьей бухте у садового товарищества «Сатурн» произошел обвал грунта.

На этот раз никто не пострадал, сообщила пресс-служба Севприроднадзора.

«По предварительной оценке экологов общая масса обвала составила 500 тонн. Обследования не подтвердили наличие оползневых процессов. Причиной стали обильные осадки, в результате которых сточные воды размыли грунты», — рассказали в ведомстве.

Городские службы в кратчайшие сроки выехали на место обрушения и огородили его сигнальными лентами, обеспечив безопасность.

До конца следующей недели сотрудники ГБУ «Экоцентр» должны обследовать побережье и выявить проблемные участки. Чтобы предупредить подобные обвалы, экологам, возможно, придется произвести искусственное обрушение скал, в которых будут обнаружены опасные трещины.

Но уже сейчас назван еще один участок, где подобный обвал может повториться — там живут люди. Речь идет о Царском села на Фиоленте.

«Правительство Севастополя просит владельцев домов в садовых товариществах и на индивидуальных участках предпринимать меры безопасности, в частности, своевременно вывозить стоки из вынребных ям», — сказано в сообщении.

Выбирая для отдыха «дикие» пляжи следует держаться подальше от нависающих скал.

В тексте использованы материалы: Форпост

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