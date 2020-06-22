Прогноз погоды в Крыму на понедельник 22 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 22 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный ливень), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - дождь (местами сильный ливень), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный ливень), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильный ливень), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 15 до 25, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 24, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 89 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 28, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью около 15 градусов. Ветер западный 4 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 18 до 24 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 24, в Керчи - 24, в Николаевке - 22, в Севастополе - 21, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 23, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 24, в Сочи - 22, в Турции - 24, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

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