Почти 9000 крымских выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году

Почти 9 тыс крымских выпускников 11-х классов зарегистрировались в этом году на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Об этом сегодня в ходе онлайн-пресс-конференции сообщила первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Бойко.

«На сегодняшний день у нас в 9-х классах более 18 тыс обучающихся, в 11-х классах на ЕГЭ зарегистрировано 8 900, а с выпускниками прошлых лет – более 10 тыс человек. Около 10 500 учащихся выпускаются в этом учебном году», – рассказала Бойко.

В прошлом году руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов оценил качество проведения Единого государственного экзамена, который для крымских выпускников впервые был обязательным. Кравцов также дал оценку успехам крымских выпускников. По его словам, в Республике Крым и Севастополе экзамены проходили на достаточно высоком организационном уровне.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ЕГЭ для выпускников, поступающих в высшие учебные заведения, пройдет 29 июня.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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