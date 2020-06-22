Плюс пять: в Крыму - новые случаи заражения коронавирусом

фото © vk.com/aksenovrk

За 21 июня на территории Республики Крым подтверждено 5 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом на своей странице в сети Вконтакте сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества подтвержденных случаев 3 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 2 человека обратились самостоятельно в связи с клиническими симптомами. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 91 случай завезен из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 458 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 28 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период – 403 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму расходятся официальные данные по зараженным коронавирусом. В Крыму расходятся официальные данные по ковид-положительным: общее число зараженных у Роспотребнадзора меньше, чем минздрава РК.

Хроника коронавируса: подробности новых случаев в Севастополе. За минувшие сутки в Севастополе выявлено шесть новых случаев заражения короновирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще 13 человек. За 20 июня на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму под меднаблюдением находятся 3222 человека. По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3222 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому — 1997 человек, в стационарах находятся 288 человек, изолировано в обсерваторы – 937 человек.