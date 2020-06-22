Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.7
воздух +25
море +22

Коронавирус в Крыму

Плюс пять: в Крыму - новые случаи заражения коронавирусом

09:58 понедельник, 22 июня 2020
Плюс пять: в Крыму - новые случаи заражения коронавирусом

фото © vk.com/aksenovrk

За 21 июня на территории Республики Крым подтверждено 5 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом на своей странице в сети Вконтакте сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества подтвержденных случаев 3 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 2 человека обратились самостоятельно в связи с клиническими симптомами. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 91 случай завезен из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 458 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 28 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период – 403 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму расходятся официальные данные по зараженным коронавирусом. В Крыму расходятся официальные данные по ковид-положительным: общее число зараженных у Роспотребнадзора меньше, чем минздрава РК.

Хроника коронавируса: подробности новых случаев в Севастополе. За минувшие сутки в Севастополе выявлено шесть новых случаев заражения короновирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще 13 человек. За 20 июня на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму под меднаблюдением находятся 3222 человека. По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3222 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому — 1997 человек, в стационарах находятся 288 человек, изолировано в обсерваторы – 937 человек.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус разошелся среди строителей Севастополя: сводка за сутки

Коронавирус разошелся среди строителей Севастополя: сводка за сутки

В Севастополе еще один строитель заразился COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Заезжающих в Крым через Херсонскую область массово направляют в обсерваторы

Заезжающих в Крым через Херсонскую область массово направляют в обсерваторы

За сутки в обсерваторы Крыма было помещено 128 человек, прибывших на полуостров.

Коронавирус в Крыму
Плюс пять: в Крыму - новые случаи заражения коронавирусом

Плюс пять: в Крыму - новые случаи заражения коронавирусом

За 21 июня на территории Республики Крым подтверждено 5 новых случаев коронавирусной инфекции.

Происшествия
На заправке в Керчи взорвался автомобиль

На заправке в Керчи взорвался автомобиль

Четыре человека пострадали в результате взрыва газобаллонного оборудования автомобиля на заправке в Керчи.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации