Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Дело первого «крымского разносчика коронавируса» застопорилось ● В Крыму расходятся официальные данные по зараженным коронавирусом ● Хроника коронавируса: подробности новых случаев в Севастополе ● Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще 13 человек ● В Крыму под меднаблюдением находятся 3222 человека
Плюс пять: в Крыму - новые случаи заражения коронавирусом
фото © vk.com/aksenovrk
За 21 июня на территории Республики Крым подтверждено 5 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом на своей странице в сети Вконтакте сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества подтвержденных случаев 3 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 2 человека обратились самостоятельно в связи с клиническими симптомами. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 91 случай завезен из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 458 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 28 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
Выздоровевших за весь период – 403 человека.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
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