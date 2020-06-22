Одни академики и лекари: в Крыму оценили идею создать реестр целителей

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Представителей нетрадиционной медицины в России в четыре раза больше, чем официально работающих медиков, поэтому создание открытого реестра целителей привело бы к сокращению случаев мошенничества.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил заслуженный врач Республики Крым Виктор Бридко.

Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил усилить контроль и надзор за народными целителями, знахарями и шаманами и создать их открытый реестр. С такой инициативой он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Законодатель отмечал, что «псевдомедики» трудятся в сером секторе, еще и продают клиентам сомнительные настойки, травы и амулеты. Зубарев считает необходимым создать рабочую группу, которая разработает профессиональные стандарты для работы целителей.

«По официальным источникам, в РФ 200 тыс. врачей, а знахарей, провидцев и колдунов более 800 тыс. человек. Считаю, что социальный уровень населения способствовал тому, что люди стали обращаться к так называемым целителям. В Госдуме абсолютно правы, нам нужен реестр целителей, Крыму необходим экспертный совет. В комиссии должен быть психиатр, представитель церкви, узкопрофильные врачи, представители МВД», - уточнил Бридко.

Эксперт отмечает, что модные несколько десятилетий назад массовые сеансы Анатолия Кашпировского, Юрия Лонго, Джуны, Аллана Чумака ушли в историю, зато теперь стали пользоваться спросом услуги целителей, работающих на «эфирном» или «ментальном» уровнях.

«Видел в Крыму рекламу, где свои услуги предлагает якобы ясновидящая, участница телепередачи «Битва экстрасенсов» с высшим медицинским образованием. Она обещает исцеление биополем, профилактику коронавируса, а также проводит поиск пропавших, восстановление отношений в семье, чистит помещения. Это все в открытом доступе. Мне кажется, комитет по информации должен контролировать деструктивные публикации», - считает врач.

При этом эксперт отмечает, что в Крыму мало представителей нетрадиционной медицины с качественным образованием.

«У нас море мануальных терапевтов. А есть такая профессия? Нет. При Украине в Крыму не существовало такой специализации, а в России есть понятие врач восстановительной терапии. Крыму, конечно, нужны такие специалисты», - уверен Бридко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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