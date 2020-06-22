Наталья Поклонская объявила международный конкурс аниме

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Депутат Государственной думы от Крыма предложила всем желающим посостязаться в аниме-рисунках.

«Предлагаю вам маленький конкурс на лучшее аниме со мной», - написала она у себя на страничках в социальных сетях и пригласила к участию жителей всех стран.

«Знаю, что каждый из вас талантлив, и есть много творческих людей. Предлагаю вам маленький конкурс на лучшее аниме со мной. И, конечно же, победителя ждет сюрприз. Буду рада участникам со всех стран», - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

«Направляйте #НяшМяш на мой электронный адрес: rabota.nvp@gmail.com», - сообщила автор конкурса и пообещала победителю сюрприз.

Интернет-мем «няш-мяш» появился весной 2014 года, когда Наталья Поклонская стала и.о. руководителя новообразованной прокуратуры Крыма. После пресс-конференции в новом качестве на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, в особенности - в Японии. Их впечатлил образ девушки в строгой форме, вскоре ей посвятили множество публикаций в соцсетях и изображений, в частности в аниме-стиле, в котором популярно слово «ня» (в Японии словом nya обозначают вокализацию мяукания кошки). Поклонской не понравилась такая известность. Позже в ходе одной из пресс-конференций Поклонская, отвечая на вопрос о неожиданной популярности и своем отношении к ней, напомнила, что она - прокурор, добавив, что «никаких няш-мяш и тому подобное я не допущу». После чего фраза «няш-мяш» закрепилась в интернете именно за Поклонской.

Ранее Поклонская обиделась на невыдачу визы в Японию. Экс-прокурор Крыма намеревалась отправиться за границу, чтобы встретиться там с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Хотела повидать Владимира Зеленского на инаугурации императора Японии. Но не дают визу, — отметила парламентарий.

Она также предложила свой «ответ» на отказ выдать ей документы

— Готовим законопроект о запрете аниме (на всякий случай — шутка), — добавила Поклонская.

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