Происшествия
На заправке в Керчи взорвался автомобиль
фото © Новости Крыма
Четыре человека пострадали в результате взрыва газобаллонного оборудования автомобиля на заправке в Керчи.
«Взорвался автомобиль во время заправки. Есть несколько пострадавших. По предварительным данным, в зоне поражения оказались четыре человека», – сообщили СМИ.
Информацию о пострадавших подтвердили медики. Оказавшиеся рядом с местом взрыва получили ожоги конечностей. Все они доставлены в ближайшую больницу.
Один из пострадавших в результате взрыва газового баллона автомобиля на автозаправочной станции в Керчи находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил директор крымского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.
«Пострадали четыре человека. Один в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести и двое – легкой. Они доставлены в городскую больницу», – сообщил он.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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