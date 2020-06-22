На набережной Ялты будет играть духовой оркестр

На набережной Ялты планируют еженедельно проводить концерты-балы духового оркестра.

Соответствующее постановление подписал глава администрации города Иван Имгрунт.

Согласно документу, концерт будет проводится по воскресеньям еженедельно с 18:00 до 19:00 на площади им. В.И. Ленина вплоть до 30 сентября.

«МБУ «Ялтагорсвет», отделу по вопросам промышленности, транспорта и связи, МБУ «Зеленстрой» поручено обеспечить содействие в проведении музыкальных вечеров», – сказано в документе.

В частности, перед каждым концертом на площадь будут доставляться и расставляться скамейки для музыкантов оркестра.

В конце мая сообщалось, что в администрации Ялты устроили прослушивание для музыкантов, которые желают выступать на городской набережной.

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