Власть
На набережной Ялты будет играть духовой оркестр
На набережной Ялты планируют еженедельно проводить концерты-балы духового оркестра.
Соответствующее постановление подписал глава администрации города Иван Имгрунт.
Согласно документу, концерт будет проводится по воскресеньям еженедельно с 18:00 до 19:00 на площади им. В.И. Ленина вплоть до 30 сентября.
«МБУ «Ялтагорсвет», отделу по вопросам промышленности, транспорта и связи, МБУ «Зеленстрой» поручено обеспечить содействие в проведении музыкальных вечеров», – сказано в документе.
В частности, перед каждым концертом на площадь будут доставляться и расставляться скамейки для музыкантов оркестра.
В конце мая сообщалось, что в администрации Ялты устроили прослушивание для музыкантов, которые желают выступать на городской набережной.
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