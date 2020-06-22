На Южном берегу мужчина пошел купаться и не вернулся на берег

Тело мужчина водолазы обнаружили позднее на дне, сообщает пресс-служба МЧС РК.

В МЧС Крыма сообщила, что за прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, погиб 1 человек.

Так, вчера в 19:11 в службу спасения поступило сообщение о том, что на пляже «Санкт-Петербург» в п. Отрадное ГО Ялта мужчина пошел купаться и не вернулся. К месту вызова выехали: сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», ОГ 2 ПСО, ГИМС. В 20:15 результате поисково-спасательных работ водолазами на дне обнаружено, тело мужчины. Дальнейшие действия проводились сотрудниками МВД.

В МЧС сообщили, что по данным ГИМС, с начала года произошло 10 происшествий на воде (АППГ 12), погибли 8 человек (АППГ 11), спасено 2 человека (АППГ 1).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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