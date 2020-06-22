На «Холме Славы» в Ялте хотят создать музея военной техники

Музей военной техники под открытым небом появится на Холме Славы в Ялте по инициативе главы администрации города Ивана Имгрунта.

С планами по реализации этого проекта ознакомилась заместитель председателя Совета министров Республики Крым Юлия Жукова в ходе посещения мемориала.

«Это будет интересно и познавательно всем: и молодежи, и детям, и взрослым. Тем более, что технику можно будет потрогать, а где-то и залезть на экспонаты», – выразил уверенность помощник главы администрации Ялты Александр Медведев.

Он также заверил, что территория, которую предполагается выделить под такую экспозицию, будет использована для размещения максимального количества техники. «При этом будут сохранены все зеленые насаждения», – подчеркнул Медведев.

По его словам, сроки реализации проекта пока обозначить сложно, но переговоры с министерством обороны России, а также с различными тематическими музеями и сообществами уже проведены, и они подтвердили готовность поддержать ялтинский музей военной техники. В том числе, уточнили в администрации, интерес к проекту проявили представители администрации Калуги, Смоленска и Брянска, а готовность помочь с экспонатами выразил и президент клуба «Ночные волки» Александр (Хирург) Залдастанов.

Проект также предполагает установку в этом месте с подсветкой прожекторами одного из самых больших знамен Победы в России – на флагштоке высотой 30 метров с размером полотнища 5 на 15 метров, которое будет видно со всех точек города.

«Это очень сильное место, и радует, что мемориал поддерживается в хорошем состоянии. И обустроить музей именно здесь – очень хорошая идея, которая, уверена, придется по душе и жителям, и гостям Ялты», – заявила вице-премьер Крыма Юлия Жукова.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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