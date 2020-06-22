«Можно заразиться чем угодно». Крымчане об условиях принудительной обсервации

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Прибывающие в Крым из-за границы и с материковой части Украины жалуются в соцсетях и СМИ на условия содержания в принудительной двухнедельной обсервации из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Так, издание «Керчь.ФМ» пишет, что прилетевшие из Мавритании и Испании моряки получают недостаточное питание и страдают от сильной жары.

При этом, как утверждают моряки, некоторых из них, с регистрацией в Севастополе, вместо обсерватора отправили домой на самоизоляцию. Тех, кто въезжает в Крым с материковой части Украины, согласно действующим правилам власти принудительно отправляют на двухнедельное пребывание в различных санаториях под наблюдением медперсонала, однако некоторые вместо этого также попадают на самоизоляцию.

Крымчанка Ирина, находящаяся в обсерваторе, рассказала, как выглядит процедура распределения въезжающих на полуостров граждан в зоне ответственности российских пограничников.

– Я приехала 13 числа – у меня в Харькове живут родители, и я не могу отказаться от поездок. Процедура очень быстрая, никакие доводы и просьбы не работают. У меня на руках была справка о ПЦР-тесте, датированная днем пересечения админграницы, а также документ о том, что в Керчи у меня живет бабушка, нуждающаяся в постоянном уходе. В общем, ничего не действует – оформляют в обсерватор. Говорят, мол, можете ничего не подписывать, но тогда вас не пустят на территорию Крыма. Так что выбора не было. Изначально сотрудник Роспотребнадзора сказал, что меня ждет обсерватор в Евпатории, но, начитавшись отзывов о нем, я попросила не отправлять меня туда. Сотрудник проверил, если ли места в других обсерваторах, и в результате я попала в Мисхор. Это обычный номер конца 1970-х без кондиционера, без штор. Есть стол, две кровати, холодильник и телевизор, но он не работает.

Ирина отмечает, что с 1 июля обсерватор в Мисхоре планируют закрыть и принимать на базе этого санатория уже российских туристов.

– Так что, начиная с 16 июля, сюда никого не завозят. Персонал очень приветливый, тепло настроен – всегда спросят, как дела, как настроение. Могут даже поговорить две-три минуты. Они все костюмах, с защитой. Учитывая, что я читала и видела насчет обсерваторов в соцсетях, жаловаться грех.

Судя по сообщениям в соцсетях, въезжающего в Крым могут отправить на самоизоляцию домой, только если в этот момент все места в обсерваторах заняты. Чтобы увеличить вероятность такого сценария, путешественники советуют пересекать админграницу поздно вечером и в одиночку.

Жительница Севастополя попала в один из обсерваторов Евпатории, и так описала свои приключения:

«Я севастопольская и должна была по распоряжению севгубернатора проходить обсервацию в севастопольском обсерваторе «Изумруд». Но сейчас в Крыму банкует Роспотребнадзор. Ничьи распоряжения для них не важны. Я сказала, что следую через Крым транзитом в другой федеральный округ – Севастополь. Но они ответили, что по своим распоряжениям считают другими округами только то, что за мостом. Встреча на несколько минут (отдать – забрать вещи) с родственниками и друзьями возможна при выходе с границы, перед посадкой в автобус. Автобус без остановок должен следовать к обсерватору, но мы с водителем договорились, и он остановил возле магазина в Раздольном. Кроме меня, к обсерватору никто готов не был, поэтому покупали шампуни, мыло, зубные щетки, зубную пасту и так далее».

Качество условий в обсерваторе в Евпатории жительница Севастополя описывает как «ниже среднего»:

«Старое здание, очень маленькая комната, спасает наличие балкона. У нас есть электрочайник, холодильник (с морозилкой из ближайших соседей только у меня, поэтому все для морозилки передают мне). Все дружно пытаемся выжить. Питание плохое. Невкусно, мало, остывшее. В нашем обсерваторе загрузка полная со вчерашнего дня – 150 человек. Вай-фая нет! Комнаты двух-, трех-, четырех-, семиместные. Селятся в одно маленькое помещение совершенно незнакомые люди. Возможностей заразиться чем угодно огромное количество… Персонал говорит, что их обманули с зарплатой. Наш обсерватор 15 июня закрыли. Но утром 16 июня сотрудников срочно вызвали на работу и сказали готовить прием ста человек. Многие уволились. Средства защиты вызывают улыбку. Они точно ни от чего, кроме пыли, защитить не могут… Расходы по нам минимальные, а списывают огромные деньги».

Российские власти часто не обеспечивают медперсонал средствами защиты и неохотно начисляют выплаты за работу в условиях пандемии, – сетует руководительница российского независимого профсоюза «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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