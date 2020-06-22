Крымскую таможню возглавил специалист с Дальнего Востока

Начальник Южного таможенного управления представил нового руководителя Крымской таможни.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня начальник Южного таможенного управления Сергей Викторович Пашко представил нового начальника Крымской таможни Виктора Михайловича Холичева. Виктор Михайлович ранее занимал пост начальника Сахалинской таможни и зарекомендовал себя как профессионал высокого уровня, является отличником таможенной службы», – написал Аксенов.

Холичев родился в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края в 1960 году. В таможенных органах с 1993 года. Помимо работы на Дальнем Востоке с 2002 по 2006 годы проходил службу в представительстве таможенной службы России при таможенной службе Казахстана.

С октября 2014 года возглавлял Сахалинскую таможню.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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