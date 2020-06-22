Коронавирус разошелся среди строителей Севастополя: сводка за сутки

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В Севастополе еще один строитель заразился COVID-19.

По данным пресс-службы правительства города, он контактировал с заболевшими ранее коллегами. По состоянию на утро 22 июня это единственный новый случай заболевания COVID-19 в городе.

Как сообщалось ранее, вспышка коронавируса среди строителей, приехавших в Севастополь, была обнаружена в выходные. По данным на утро 21 июня в городе были обнаружены сразу шесть заболевших COVID-19. Это были строители, приехавшие работать на один из объектов. По данным правительства, все они находились на самоизоляции до получения результатов анализов.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 207 человек. В настоящий момент в стационарах находится 31 человек. Выздоровело 166 человек, 3 человека умерло», - уточнили в правительстве.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 106 человек, в городской больнице № 9 – 90. Под наблюдением по месту жительства – 954 человека.

Как сообщалось ранее, вспышка коронавируса среди строителей, приехавших в Севастополь, была обнаружена в выходные.

В Республике Крым за последние сутки подтвердилось еще пять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии COVID в Крыму составляет 613 человек, из них 403 человека выздоровели, 21 скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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