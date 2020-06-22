Какой сегодня праздник 22 июня

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Сегодня, 22 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти и скорби (Начало Великой Отечественной войны)

Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 8 июня 1996 года № 857 в России 22 июня объявлено «Днем памяти и скорби».

В этот день на территории Российской Федерации на зданиях государственных учреждений приспускаются государственные флаги, на кораблях ВМФ России Андреевские флаги, на жилых зданиях вывешиваются флаги с траурными лентами. В учреждениях культуры, на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.

День шоколадного эклера (Chocolate Eclair Day)

Фото volshebnaya-eda.ru

Весь мир 22 июня отмечает один из самых сладких праздников планеты - День шоколадного эклера. Само название Éclair в переводе с французского означает «вспышка молнии» и описывает скорость, с которой эти лакомства исчезают, если оставить их без присмотра.

Самое сильное слюноотделение вызывает, разумеется, шоколадный. И самый верный способ отметить День шоколадного эклера - это насладиться сладким деликатесом, посыпанным какао, сахарной пудрой, высушенной малиной или чем-нибудь еще.

Кириллов день

Народный праздник «Кириллов день» отмечается 22 июня (по старому стилю - 9 июня). В православном церковном календаре этот день посвящается святителю Кириллу Александрийскому, архиепископу и преподобному Кириллу Белоезерскому, игумену. Другие названия праздника: «Кирилл», «Кириллин день», «Солноворот». 22 июня, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет, наступал самый длинный день в году.

Также сегодня, 22 июня, отмечают такие праздники:

- Праздник «Мят-Сели» в Ингушетии

- День памяти преподобного Кирилла, игумена Белозерского

- Праздник лоботрясов

- День подмигивания кошкам

- День Скипера Змея

- Всемирный день смурфиков (Global Smurfs Day)

- День здравого смысла (Stupid Guy Thing Day) в США

- День учителя в Сальвадоре

- День борьбы против фашистов в Хорватии

- День радлера (National Radler Day) в США

- День торгово-ремесленных объединений в Иране

- День луковых колец (National Onion Ring Day) в США

- День финского флага (Finnish Flag Day)

- День памяти героев битвы под Цесисом в Латвии

Сегодня именины празднуют: Александр, Ананий, Кир, Кирилл, Мария, Марфа, Магдалина, Иван (Иоанн), Фекла, Колумб, Лиодор (Илиодор), Маримьяна (Мариамна), Никазий, Эннафа (Еннафа).

Что происходило 22 июня в прошлые годы

168 - римское войско разбивает македонское войско при Пидне.

1377 - Ричард II становится королем Англии вслед за Эдуардом III.

1633 - в доминиканском монастыре святой Минервы Галилео Галилей на коленях отрекся от своих мировоззрений на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор.

1634 - Рембрандт женился на Саскии ван Эйленбюрх, отныне ставшей его музой.

1668 - царские войска начали 7-летнюю осаду Соловецкого монастыря, отказавшегося принимать церковную реформу.

1671 - Турция объявляет войну Польше.

1675 - английский король Карл II основал Гринвичскую обсерваторию.

1862 - царским указом в России закрываются воскресные школы.

1889 - Германия первой в Европе вводит пенсии по старости.

1915 - австро-немецкие войска заняли Львов.

1916 - немецкие войска у Флери (Франция) впервые применили новый отравляющий газ фосген («Зеленый крест»).

1933 - государственным чиновникам Германии предписано доносить на инакомыслящих коллег.

1940 - в Компьене Франция подписала капитуляцию перед Германией (в том же самом вагоне, в котором в 1918 году подписывала капитуляцию Германия).

1941 - начало Великой Отечественной войны.

1942 - в Киеве состоялся т. н. «матч смерти» между футболистами киевского «Динамо» и немецкого люфтваффе (киевляне выиграли со счетом 5:3).

1963 - папа римский Павел VI избран коллегией кардиналов.

1978 - был обнаружен спутник Плутона, Харон.

1986 - Диего Марадона, аргентинский футболист забил гол «рукой бога» в ворота сборной Англии на чемпионате мира по футболу в Мексике.

1996 - выпущена компьютерная игра «Quake».

1999 - извержение вулкана на Филиппинах.

2009 - в Вашингтонском метро столкнулись 2 поезда.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 июня. Какие праздники будут завтра?

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