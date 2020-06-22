Из дома не выходить: в Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

В Крыму каждый день объявляют новые штормовые предупреждения.

22 июня на полуострове ожидаются сильные ливни, местами (например, на ЮБК) возможно выпадение месячной нормы осадки – более 30 мм, грозы, крупный град. Ветер при порывах будет достигать 25 метров в секунду.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

МЧС Крыма и ГУМЧС России по РК рекомендуют воздержаться от выхода на улицу в непогоду. Находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон, во время грозы не включать электроприборы.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Грозы продолжатся в Крыму в начале недели. Сильные ливни и грозы ожидаются в Крыму в ближайший понедельник.

Счет идет на часы: на Симферополь обрушится град, гроза и шквал. Во второй половине воскресенья на столицу республики обрушится непогода.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 21 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 21 июня.

В Севастополе объявлено штормовое предупреждение на 21 июня. ﻿По прогнозу синоптиков погода резко ухудшится уже ночью. Ожидаются сильный дождь, гроза, при грозе порывистый ветер.