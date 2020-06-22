Общество
Из дома не выходить: в Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
В Крыму каждый день объявляют новые штормовые предупреждения.
22 июня на полуострове ожидаются сильные ливни, местами (например, на ЮБК) возможно выпадение месячной нормы осадки – более 30 мм, грозы, крупный град. Ветер при порывах будет достигать 25 метров в секунду.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.
МЧС Крыма и ГУМЧС России по РК рекомендуют воздержаться от выхода на улицу в непогоду. Находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон, во время грозы не включать электроприборы.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Грозы продолжатся в Крыму в начале недели. Сильные ливни и грозы ожидаются в Крыму в ближайший понедельник.
Счет идет на часы: на Симферополь обрушится град, гроза и шквал. Во второй половине воскресенья на столицу республики обрушится непогода.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 21 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 21 июня.
В Севастополе объявлено штормовое предупреждение на 21 июня. По прогнозу синоптиков погода резко ухудшится уже ночью. Ожидаются сильный дождь, гроза, при грозе порывистый ветер.
В Ялте полиция прервала концерт севастопольской группы Kooraga
На концерт известной севастопольской кавер-группы Kooraga в Ялте, который был согласован с администрацией курортной столицы Крыма, пришли полицейские и остановили шоу.
В Крыму зажгли огненную картину по мотивам «Обороны Севастополя»
В ночь на 22 июня в Севастополе состоялась акция «Свеча памяти». «Волонтеры Победы» зажгли «огненную картину», сообщают местные власти.
На заправке в Керчи взорвался автомобиль
Четыре человека пострадали в результате взрыва газобаллонного оборудования автомобиля на заправке в Керчи.
Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще 13 человек
За 20 июня на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.
22 часа назад
Грозы продолжатся в Крыму в начале недели
16 часов назад
Хроника коронавируса: подробности новых случаев в Севастополе
За минувшие сутки в Севастополе выявлено шесть новых случаев заражения короновирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.