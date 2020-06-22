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Коронавирус в Крыму

Дело первого «крымского разносчика коронавируса» застопорилось

09:22 понедельник, 22 июня 2020
Дело первого «крымского разносчика коронавируса» застопорилось

фото © pixabay.com

Уголовная претензия родилась на фоне настойчивого требования главы Крыма Сергея Аксенова.

Напомним, что в кульминационный период тревоги властей по поводу распространения covid-19 в Крыму (апрель 2020), появилось уголовное дело по заражению вирусом других лиц больным гражданином. Тогда, на заседании штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Крыму Сергей Аксенов неоднократно требовал «со всей пролетарской ненавистью» (как любит он выражаться) обрушиться на тех, чья халатность привела к заболеваниям.

Адвокат обвиняемого Артем Пепа рассказал, что на сегодняшний день определенности в деле еще нет.

«У следствия есть срок чтобы определиться – отказать в возбуждении уголовного дела или предъявить обвинение. Думаю, что какое-то решение будет в течение месяца», - пояснил адвокат.

В социальных сетях перспективы этого уголовного дела считают безнадежными, так как доказать причинно-следственную связь между заболевшими и обвиняемым затруднительно. Большинство сходится во мнении, что это был воспитательный ход с целью дисциплинировать население.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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