Дело первого «крымского разносчика коронавируса» застопорилось

фото © pixabay.com

Уголовная претензия родилась на фоне настойчивого требования главы Крыма Сергея Аксенова.

Напомним, что в кульминационный период тревоги властей по поводу распространения covid-19 в Крыму (апрель 2020), появилось уголовное дело по заражению вирусом других лиц больным гражданином. Тогда, на заседании штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Крыму Сергей Аксенов неоднократно требовал «со всей пролетарской ненавистью» (как любит он выражаться) обрушиться на тех, чья халатность привела к заболеваниям.

Адвокат обвиняемого Артем Пепа рассказал, что на сегодняшний день определенности в деле еще нет.

«У следствия есть срок чтобы определиться – отказать в возбуждении уголовного дела или предъявить обвинение. Думаю, что какое-то решение будет в течение месяца», - пояснил адвокат.

В социальных сетях перспективы этого уголовного дела считают безнадежными, так как доказать причинно-следственную связь между заболевшими и обвиняемым затруднительно. Большинство сходится во мнении, что это был воспитательный ход с целью дисциплинировать население.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

Ранее Новости Крыма сообщали:

Хроника коронавируса: подробности новых случаев в Севастополе. За минувшие сутки в Севастополе выявлено шесть новых случаев заражения короновирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще 13 человек. За 20 июня на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму под меднаблюдением находятся 3222 человека. По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3222 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому — 1997 человек, в стационарах находятся 288 человек, изолировано в обсерваторы – 937 человек.

Солнечное затмение может прекратить пандемию коронавируса. Индийский ученый уверен в том, что солнечное затмение, которое можно будет наблюдать уже в это воскресенье, может стать причиной прекращения пандемии или же ее еще большей активизации.