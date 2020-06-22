Больной коронавирусом разгромил бокс в севастопольской инфекционке

В Севастополе пациент, у которого ранее выявлен коронавирус, разгромил палату в новом инфекционном модуле.

Об этом со ссылкой на главу депатамента здравоохранения Сергея Шеховцова сообщает НТС.

По его словам Шеховцова, пациент разбил стекла и устроил дебош в изолированном боксе, поэтому сам модуль продолжает работать. Больной продолжает проходить лечение, следователи займутся им выписки.

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