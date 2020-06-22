Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму остается 12 тяжелых больных с диагнозом COVID ● Коронавирус разошелся среди строителей Севастополя: сводка за сутки ● Заезжающих в Крым через Херсонскую область массово направляют в обсерваторы ● В Крыму умерла еще одни пациентка с подтвержденным коронавирусом ● Плюс пять: в Крыму - новые случаи заражения коронавирусом
Больной коронавирусом разгромил бокс в севастопольской инфекционке
В Севастополе пациент, у которого ранее выявлен коронавирус, разгромил палату в новом инфекционном модуле.
Об этом со ссылкой на главу депатамента здравоохранения Сергея Шеховцова сообщает НТС.
По его словам Шеховцова, пациент разбил стекла и устроил дебош в изолированном боксе, поэтому сам модуль продолжает работать. Больной продолжает проходить лечение, следователи займутся им выписки.
В тексте использованы материалы: Форпост
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