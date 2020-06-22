Больницу в Севастополе закрыли на карантин из-за COVID у двух медиков

В Севастополе диагноз COVID-19 подтвердился у двух сотрудников 1-й городской больницы.

Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов.

Известно, что один из заразившихся медиков работает в отделении офтальмологии, второй в урологии. Из-за этого два отделения больницы, которые находятся в отдельных зданиях, превратили в обсерваторы на две недели.

«Отделения закрыты на госпитализацию и на выписку», — сообщил Шеховцов.Как сообщалось ранее, сотрудники 1-й горбольницы живут в гостинице «Крым» и работают вахтовым методом. Эту систему запустили с начала распространения коронавируса в городе.

По словам Шеховцова, с сегодняшнего дня в Севастополе возобновилась плановая работа поликлиник и больниц, но горожан просят без особой необходимости не посещать их.

Если повышается температура, то нужно вызвать врача на дом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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