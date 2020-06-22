Курортный сезон
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Блогер показал выброс фекалий в море в Коктебеле
фото © Крым.реалии
Такое происходит, вероятно, при каждом сильном дожде, отметил житель Крыма.
Крымский блогер Александр Талипов опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись о произошедшем сегодня вонючем ЧП в курортном поселке Коктебель, который входит в состав Феодосии.
«Очередная экологическая катастрофа в Коктебеле. Все идет по графику: крупный дождь — и тонны фекалий льются в море. Это страшно. Страшно за здоровье людей. Импотенция феодосийской власти который год подвергает угрозе здоровье и жизни людей», — написал Талипов.
Александр Талипов обратил внимание на то, что выброс фекалий в море в этом же месте произошел год назад, и за это время властями ничего не сделано. По его версии, во время ливня кто-то слил фекалии в систему ливневой канализации.
«Там это, наверное, при каждом ливне, а все остальное время говнище просто по-тихому просачивается через гальку в море. Однажды во время джаз-фестиваля спасались от дождя под этим же навесом — и такой же фонтан забил перед нами», — прокомментировал видеозапись пользователь Facebook Gino Münnich.
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