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Общество

Белуга возвращается в акваторию Азовского моря

16:47 понедельник, 22 июня 2020
Белуга возвращается в акваторию Азовского моря

фото © Новости Крыма

Специалисты впервые за 12 лет выпустили в реку Дон, впадающую в Азовское море, 70 тысяч экземпляров белуги.

Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства.

«Для пополнения популяции в водоем выпущено около 70 тысяч экземпляров белуги навеской в 3 грамма. Это потомство первой партии осетровых, которая была оставлена на заводе в 2001 году для формирования ремонтно-маточного стада. Процесс выращивания трудозатратный и финансовоемкий: до полового созревания самки белуги растут 18-20 лет в естественной среде обитания», – говорится в сообщении.

Промысел осетровых рыб в бассейне Азовского моря достигал наибольших масштабов в середине XIX века – в год добывалось около 10-14 тысяч тонн осетровых. В XX веке максимальный улов был отмечен в 1936 году – 5,4 тысячи тонн. В 1995 году официальные уловы осетровых составили 790 тонн, в 2000-2002 годах сократились до 20-70 тонн. Сейчас лов не превышает нескольких десятков килограммов, вылавливаемых в научно-исследовательских целях и для искусственного воспроизводства.

«В современных условиях популяции азовских осетровых рыб пополняются только благодаря искусственному разведению, но объемы искусственного воспроизводства до недавнего времени не компенсировали потери от незаконного изъятия. В 2012-2013 годах осетровые отсутствовали в уловах учетных съемок. В связи с усилением охраны водных биоресурсов Азовского моря, в том числе у побережья Крыма, русский осетр и севрюга стали появляться в уловах 2014 года с постепенным увеличением», – пояснили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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