Аксенов официально разрешил провести парады Победы в Крыму

фото © Новости Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса, позволяющие провести парады Победы в условиях запрета массовых мероприятий.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«Действие настоящего подпункта (о запрете массовых мероприятий - ред.) не распространяется на проведение 24 июня 2020 года мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Симферополь и городе-герое Керчь», - говорится в указе.

Парады Победы по всей стране перенесли с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с коронавирусом. Однако несколько регионов все же отказались от его проведения из-за угрозы распространения COVID-19, в том числе и Крым. Но позже Аксенов принял окончательное решение и заявил, что празднования 75-летия Победы все же состоятся.

24 июня парады Победы состоятся в Керчи и Симферополе, а также в городе федерального назначения Севастополе, где режим повышенной готовности действует до 23 июня.

Недавно в крымской столице прошли репетиции парада, во время которых были перекрыты центральные улицы города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму двух срочников осудили за пьяный разбой. Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащим по призыву за разбойное нападение с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Ракетный эсминец США идет в Черное море для «повышения стабильности». Американский эсминец «Портер» с управляемыми ракетами класса «Арли Берк» выдвинулся в Черное море для проведения совместных операций с членами и партнерами по блоку НАТО.

МИД Украины считает, что РФ хочет «пробить сухопутный коридор в Крым». Россия не отказалась от идеи пробить сухопутный коридор в Крым.

В Севастополе при репетиции Парада Победы гусеницы танка повредили асфальт. В центре Севастополе прошла первая репетиция парада в честь победы во Второй мировой войне.