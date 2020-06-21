За пять лет крымские муниципалитеты заработали на билбордах свыше 300 миллионов рублей

Суммарный размер доходов, поступивших в местные бюджеты муниципальных образований республики от владельцев рекламных конструкций за 2014-2019 годы, превысил 300 миллионов рублей.

Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев.

Министр отметил, что с 2014 года в Крыму демонтировали свыше 4 тысяч незаконных рекламных конструкций.

– В 2014-2020 годах в Крыму установлено 5587 отдельно стоящих рекламных конструкций. За этот же период демонтировано 4140 незаконных. Схемы размещения рекламных конструкций разработаны во всех муниципалитетах Крыма. Предусматривается 1002 места для установки отдельно стоящих рекламных конструкций, 466 из них – в Симферополе.

Кстати, суммарный размер доходов, поступивших в местные бюджеты муниципальных образований республики от владельцев рекламных конструкций за 2014-2019 годы, превысил 300 миллионов рублей, — подчеркнул министр.

Также Афанасьев обрисовал проблемы, с которыми часто сталкиваются на местах.

— Муниципалитеты продолжают работу, направленную на дополнение схем размещения рекламных конструкций. Но есть ряд проблем, связанных с требованиями к наружной рекламе вдоль дорог. Они направлены на безопасность движения и предусматривают установку конструкций на значительном расстоянии от дорожных знаков. Но документы, определяющие места дорожных знаков, утверждены не на все автодороги полуострова, — констатировал глава Мининформа РК.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов решил, что Симферополю хватит воды еще на три месяца. Запасов питьевой воды в водохранилищах, питающих Симферополь, хватит более, чем на три месяца.

«Ялта чище Ниццы»: на ЮБК дворники готовятся принять присягу. На набережной Ялты 22 июня запланирована церемония принятия присяги дворниками.

В Крыму из кранов потекла «шоколадная» вода. В поселке Штормовое под Саками из кранов течет коричневая вода. При этом воды или вовсе нет, или идет грязная.

Власти Севастополя задумались о подаче воды по графику. Власти Севастополя хотят проработать график подачи воды.