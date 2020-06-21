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Власть

Власти Крыма хотят, чтобы в ООН расследовали «украинскую блокаду полуострова»

09:20 воскресенье, 21 июня 2020

Георгий Мурадов, который является постоянным представителем Крыма при президенте России и вице-премьером Крыма, призвал ООН расследовать «блокаду Украиной полуострова».

В частности, Мурадов указал на прекращение снабжения полуострова с материковой части Украины днепровской водой, электричеством и остановку транспортного сообщения.

Текст и видеозапись его обращения, сделанного в ходе 43-й Сессии Совета по правам человека ООН в Женеве, опубликованы на сайте российского ведомства.

«Киев лишил наших собратьев права на пользование своим языком и на образование на нем в школах, поддерживает экстремистские организации, осуществляет диверсии. Этот перечень можно продолжать. Призываем ООН принять меры по расследованию приведенных фактов», – сказал Мурадов в своем обращении.

Реакции ООН на призыв Мурадова пока не последовало.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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