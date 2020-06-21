В Крыму выбрали самых продвинутых пользователей ПК среди пенсионеров

Состоялся Республиканский конкурс компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста.

Победители в каждой номинации будут представлять республику в X Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, сообщает пресс-служба Минтруда РК.

Состоялся Республиканский конкурс компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста. Мероприятие прошло на базе ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Киевского района г. Симферополя».

Мероприятие проводится Министерством труда и социальной защиты Республики Крым в рамках реализации Регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (Старшее поколение) и подпрограммы «Социальная защита населения Республики Крым» Государственной программы Республики Крым «Социальная поддержка граждан Республики Крым».

Цель конкурса – овладение компьютерными технологиями лицами пожилого возраста для успешной социальной адаптации в информационной среде, расширение круга общения, возможности получения государственных (муниципальных) услуг через Интернет. Участниками являются женщины не моложе 55 лет, мужчины не моложе 60 лет.

Этапы соревнований включали выполнение теоретических и практических заданий на знание персонального компьютера. В финале республиканского конкурса приняли участие 7 человек из Симферополя, Ялты, Джанкойского, Раздольненского, Советского районов.

Соревнование по компьютерным навыкам проводится по двум номинациям: «Опытный пользователь компьютера», в котором участвуют программисты, аналитики, работники информационных центров, и «Начинающий пользователь компьютера», где за звание лучшего борются недавние выпускники компьютерных курсов, университетов «третьих возрастов», а также граждане, самостоятельно изучающие компьютер.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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