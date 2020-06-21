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В Крыму увековечат память «отца» советской атомной бомбы
В столице Крыма появится мемориальная доска в честь знаменитого советского ученого-атомщика Игоря Курчатова.
Соответствующее решение было принято депутатами городского совета Симферополя на одной из последних сессий.
Памятный знак разместят на улице Киевской, на одном из корпусов завода «Фиолент» – именно там работал будущий «отец» атомной бомбы.
«Разрешить установку мемориальной доски за счет средств Акционерного общества «Завод «Фиолент», - говорится в решении.
В тексте таблички будет указано: «Здесь работал в 1919 году выдающийся ученый, академик, основоположник атомной промышленности СССР, лауреат Ленинской и Сталинских премий, трижды Герой Социалистического Труда Игорь Васильевич Курчатов 12.01.1903 г. – 07.02.1960 г.».
Знаменитый физик в Симферополе не только работал, но учился и жил. Известно, что семья Игоря Курчатова перебралась в Симферополь в 1912 году. Жили бедно, поэтому параллельно с учебой в Симферопольской мужской казенной гимназии (ныне – Гимназия №1 имени И.В. Курчатова) будущий ученый окончил вечернюю ремесленную школу и работал слесарем – в последние годы учебы как раз на небольшом чугунно-литейном механическом заводе Тиссена, из которого впоследствии и вырос «Фиолент».
Игорь Курчатов к изучению физики атомного ядра приступил в 1930-х годах. В 1942 году подключился к проекту создания советской атомной бомбы, которым занимался до самой смерти. В 1949 году на опытном полигоне был произведен взрыв первой бомбы. Позже под руководством Курчатова была разработана и первая в Советском Союзе водородная бомба.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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